В МГТУ им. Баумана прокомментировали включение в санкционные списки США

Ректор МГТУ Михаил Гордин отметил, что санкции не мешают вузу продолжать научные исследования

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Включение МГТУ им. Н. Э. Баумана в санкционные списки США практически никак не повлияет на операционную деятельность университета, санкции свидетельствуют о признании его научного потенциала. Об этом заявил ректор МГТУ Михаил Гордин в обращении к студентам, сотрудникам и партнерам вуза.

"Включение МГТУ им. Н. Э. Баумана в санкционные списки является признанием нашего научного потенциала, конкурентоспособности разрабатываемых нами технических решений, а также высокого качества подготовки кадров для российской экономики. Попадание в списки практически никак не повлияет на нашу текущую операционную деятельность", - говорится в заявлении ректора, опубликованном на сайте университета.

Гордин отметил, что МГТУ им. Баумана давно адаптировался к жизни в условиях секторальных ограничений для высокотехнологичных отраслей промышленности, и санкции не мешают вузу продолжать научные исследования, разрабатывать новую технику и вести образовательные программы по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

В четверг США расширили антироссийский санкционный список, он пополнился 37 физическими и почти 200 юридическими лицами. В перечень вошли российские научные и учебные заведения, занимающиеся разработкой и подготовкой кадров для российской электронной, авиационной и ракетно-космической техники, среди которых и МГТУ имени Н. Э. Баумана. В документе подчеркивается, что задача этих ограничений - снижение возможностей российской индустриальной и научно-технической базы.