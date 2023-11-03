На юго-западе Москвы благоустроили парк имени 40-летия ВЛКСМ

В парке сделали зону отдыха, отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные парковые скульптуры, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону воркаута

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ завершилось в Юго-Западном административном округе Москвы, где в том числе создали зону для отдыха площадью более 2 тыс. кв. м у памятника Джавахарлалу Неру. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В этом году провели работы по обновлению парка имени 40-летия ВЛКСМ, который является объектом культурного наследия регионального значения. При разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус этой территории. В результате проведенных работ сделали в парке зону отдыха, отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные парковые скульптуры, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону воркаута. При этом сохранили планировочную структуру парка", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что в парке заменили покрытие дорожек, а также проложили новые, отремонтировали заезд и парковку возле Большого московского цирка, лестницы и подпорные стены. "Около памятника Джавахарлалу Неру обустроили место для отдыха общей площадью более 2 тыс. кв. м. Раньше эта часть парка использовалась исключительно как транзитная - через нее жители близлежащих домов добирались до станции метро "Университет", - добавляется в публикации.

Кроме того, в парке обновили систему освещения - в зоне отдыха установили фонари высотой 4 м, а для памятника смонтировали архитектурно-художественную подсветку.