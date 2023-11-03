Более 80% услуг Соцфонда с начала года оказаны в электронном виде

По данным фонда, россияне чаще всего интересуются тем, какая пенсия у них сформирована, и запрашивают данные индивидуального лицевого счета

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Социальный фонд России с начала 2023 года оказал более 107 млн услуг, 83% из них - с использованием электронного формата взаимодействия. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Свыше 89 млн услуг (83%) оказано в этом году с использованием электронного формата взаимодействия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне чаще всего интересуются тем, какая пенсия у них сформирована, и запрашивают данные индивидуального лицевого счета.

"Более 107 млн услуг оказано Социальным фондом с начала года. Ежедневно специалисты фонда оформляют выплаты и различные меры поддержки десяткам тысяч россиян. Среди клиентов Соцфонда люди старшего поколения, ветераны, люди с инвалидностью, семьи с детьми и многие другие граждане, которым необходима поддержка и забота государства", - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году Соцфонд удовлетворил около 26 млн обращений по различным видам сведений.