В Кисловодске в День народного единства испекут хлеб из одной тонны зерна

Гости смогут своими руками изготовить муку и попробовать хлеб

ПЯТИГОРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Хлеб испекут в Кисловодске в День народного единства, 4 ноября, из 1 тонны зерна, муку из которого изготовят жители и гости курорта. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В День народного единства на главном пешеходном бульваре Кисловодска будет организовано праздничное мероприятие "Угостим Россию кисловодским хлебом". Одной из особенностей праздника станет выпечка первого народного кисловодского хлеба. Гости из всех регионов России своими руками изготовят муку из ставропольского зерна. Для осуществления технологического процесса будут установлены ручные жернова и завезено более 1 тонны зерна", - сказал Моисеев.

По его словам, на протяжении всего дня кисловодские пекари будут замешивать тесто из полученной муки, а затем выпекать народный кисловодский хлеб. Попробовать выпеченный хлеб сможет каждый гость праздника.

"Ставропольское зерно - золото России, из которого руками всех участников нашего праздника будет выпечен народный кисловодский хлеб. Это объединит огромное количество национальностей, проживающих и отдыхающих в нашем Кисловодске. Для помола муки из зерна мы привезли жерновую мельницу ручной работы. Изготовлена она из натурального камня, который обеспечит мелкий помол и не требует просеивания муки", - добавил глава курорта.

Он отметил, что такая производительность поможет в течение дня выпечь почти центнер хлеба.