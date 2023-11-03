В Раменском округе заработала школа родственного ухода

Курс обучения состоит из лекций в онлайн-формате и практических занятий в классе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Школа родственного ухода для обучения родственников уходу за тяжелобольными заработала в Раменском городском округе Московской области. Всего в Подмосковье открыто уже 10 таких учреждений, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"В Подмосковье начала свою работу еще одна школа родственного ухода для обучения родственников уходу за тяжелобольными. Школа теперь работает на базе доброго дома "Раменский". Всего в нашем регионе теперь 10 таких обучающих пространств. Обучение бесплатное", - привели в материале слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что в школе создан симуляционный класс для проведения практических занятий по обучению родственников и персонала уходу за больными людьми. Класс оснащен всем необходимым оборудованием и современными техническими средствами реабилитации, которые помогут на практике обучиться правильному уходу за подопечными.

В министерстве добавили, что такие классы также есть в Ногинске, Коломне, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуеве и Клину.

Отмечается, что курс обучения состоит из лекций в онлайн-формате и практических занятий в классе. Курс рассчитан на 12 часов.