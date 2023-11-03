Газификацию Пушкинских гор под Псковом планируют закончить в 2024 году

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что уже закончили проектирование газопровода

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Сроки газификации поселка Пушкинские горы в Псковской области, где расположен памятник русской культуры национального и мирового значения - заповедник "Михайловское", будут сдвинуты на год раньше и завершатся в 2024 году. Это решение приятно в связи с празднованием 225-летия со Дня рождения поэта Александра Пушкина, которое будет отмечаться в следующем году, сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе заседания регионального штаба по догазификации Псковской области.

"Один из важных для нас населенных пунктов - это Пушкинские горы. Хотел бы попросить <...> обратить внимание на этот населенный пункт, на межпоселковый газопровод, который должен пройти. По программе срок завершения работ там запланирован на 2025 года, протяженность 8 км, будет подключено более 3 тыс. домовладений. В следующем году вся страна будет отмечать юбилей нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Давайте сделаем подарок и жителям, и всей Псковской области, чтобы сроки по этому населенному пункту были сдвинуты влево", - сказал Турчак.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов пояснил, что в настоящее время закончено проектирование газопровода. "Пройдет экспертиза, выберем подрядчика, и к концу 2024 года мы справимся с той задачей, которую вы поставили", - сказал Густов Турчаку.

О Пушкиногорье

В поселке Пушкинские горы расположен музей-заповедник "Михайловское", который является памятником русской культуры национального и мирового значения. Здесь ежегодно проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры, это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.