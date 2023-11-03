МЧС получит более 50 судов для обеспечения безопасности на воде

Это лишь один из этапов планового и ежегодного переоснащения сил ведомства, отметил глава МЧС Александр Куренков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МЧС России получит 52 катера в целях обеспечения безопасности на воде, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Год назад мы заключили контракт с Объединенной судостроительной корпорацией на изготовление и поставку 52 катеров. Это суда разной функциональной возможности. Лодки длиной 6, 8 и 10 м будут задействованы в обеспечении безопасности на воде в разных регионах. Их быстроходность - одно из важных качеств, ведь суда предназначены для спасения и оказания помощи на воде. Это лишь один из этапов планового и ежегодного переоснащения сил ведомства", - процитировали в пресс-службе главу МЧС Александра Куренкова по итогам его рабочей поездки в Рыбинск.

В настоящее время на финальной стадии сборки находятся 30 судов, полностью готовы корпуса большей части партии. Они собраны из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов и могут развивать скорость до 75 км/ч. Катера поступят для Государственной инспекции по маломерным судам МЧС в Московской, Ленинградской и Калининградской областях, Карелии, ХМАО, Якутии и других регионах.