МГИМО и китайская Дипакадемия могут запустить программу двойного диплома

Руководство департамента кадров МИД КНР предложило организовать программу на базе Китайского университета иностранных дел, сообщил проректор МГИМО Станислав Суровцев

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России и Китайский университет иностранных дел (Дипакадемия КНР) могут организовать совместную программу двойного диплома. Об этом ТАСС рассказал проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО Станислав Суровцев.

"Мы провели встречу с руководством департамента кадров МИД КНР и обсудили вопросы, связанные с подготовкой переводчиков, на базе наших программ, - сказал Суровцев, прибывший с рабочим визитом в Пекин. - Китайские коллеги предложили организовать программу двойного диплома на базе китайской Дипакадемии, что было очень приятно от них услышать". "Предложение интересное, мы его прорабатываем", - добавил проректор МГИМО. Китайский университет иностранных дел занимается подготовкой дипломатов и специалистов в области международных отношений и международного права.

Суровцев рассказал, что он также провел рабочие встречи в Университете Цинхуа и Пекинском университете иностранных языков. По его словам, у МГИМО динамично складываются отношения c Цинхуа - одним из ведущих китайских вузов. "Буквально неделю назад ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов посетил Университет Цинхуа и выступил с предложением провести весной 2024 года конференцию в Москве по российско-китайскому сотрудничеству в области прорывных технологий и их применения в управлении нефтегазовыми компаниями. В этом году при этом уже было подписано соглашение с Цинхуа и компанией "Роснефть" о подготовке специалистов нефтегазовой отрасли в формате краткосрочных программ дополнительного профессионального образования", - отметил Суровцев. Он добавил, что МГИМО и Цинхуа также обсуждают запуск двойной магистратуры по разным направлениям.

Представители Пекинского университета иностранных языков на встрече с проректором МГИМО выразили интерес к сотрудничеству и в профориентационном направлении. "Мы договорились попробовать организовать летнюю школу для китайских ребят и наших школьников. Формат летней школы будет интересен обеим сторонам", - сказал Суровцев. МГИМО и Пекинский университет иностранных языков также договорились продолжить академические обмены по подготовке переводчиков, добавил он.

"Китайское направление для нас - одно из приоритетных. Китайский язык в МГИМО изучают порядка 400 человек. В нашем университете учатся более 100 китайских студентов, и мы хотели бы увеличить это число вдвое", - подчеркнул Суровцев.

Суровцев прибыл в Пекин 31 октября. Его рабочий визит продлится до 4 ноября. После Пекина он также встретится в Шанхае с представителями местных ведущих вузов.