Песков: родство с иноагентом не должно становиться "именем нарицательным"

Пресс-секретарь президента прокомментировал приезд в РФ Аллы Пугачевой и других эмигрантов, некоторые из которых являются родственниками иноагентов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские граждане могут свободно покидать страну и возвращаться в нее - вне зависимости от того, являются ли они родственниками иноагентов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать приезд в страну певицы Аллы Пугачевой и других эмигрантов, некоторые из которых являются родственниками иноагентов.

"Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. Так происходит во всех странах мира. Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину - в Российскую Федерацию. И так же свободно ее покидает", - сказал представитель Кремля.

Ранее помощница Пугачевой Елена Чупракова сообщила ТАСС, что певица, уехавшая весной 2022 года в Израиль, в начале ноября вернулась в Москву. Согласно данным Telegram-канала Baza, Пугачева вернулась в РФ без своего мужа Максима Галкина (включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов).