В Байконуре жителей призвали сообщать о возможных готовящихся терактах

В администрация города попросили проявлять бдительность

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб города Байконура призвали жителей к повышению бдительности и попросили сообщать в органы о возможных готовящихся терактах. Об этом говорится на сайте администрации города.

"Антитеррористическая комиссия города Байконур и оперативный штаб в городе Байконуре призывает вас к повышению бдительности. Если вам стало известно о готовящемся террористическом акте или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в органы", - говорится в сообщении и приводятся номера телефонов УМВД России на комплексе "Байконур", отдела ФСБ и Специального управления федеральной противопожарной службы МЧС РФ.

Другие подробности в сообщении не приводятся.

В январе 2022 года власти города информировали об установлении на территории Байконура повышенного (синего) уровня террористической опасности сроком на 15 дней в связи с поступившими от правоохранительных органов данными о возникновении угрозы теракта.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет $115 млн.