3 ноября, 10:23

Более 3,7 тыс. человек записались в проект "Московское долголетие" онлайн

Сервис появился на портале mos.ru в июне 2023 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Свыше 3,7 тыс. жителей столицы воспользовались онлайн-сервисом для записи в проект "Московское долголетие". Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"Число пользователей онлайн-сервиса записи в проект "Московское долголетие" за последние два месяца выросло на 40%. Сервис появился на портале mos.ru в июне 2023 года. За это время им воспользовались уже больше 3,7 тыс. москвичей", - написал мэр.

Он отметил, что записаться на занятия можно также офлайн в районных отделах "Московского долголетия" и центрах госуслуг "Мои документы".

"С помощью [онлайн-]cервиса можно легко и очень быстро выбрать занятие по душе в любом районе столицы рядом с домом. Система поиска позволяет фильтровать активности по важным параметрам: направление - образование, физическая активность, творчество или специальные программы; формат мероприятий - очный или онлайн; статус группы - уже занимается или идет набор; адрес; интервалы - утро, день, вечер. Наиболее подходящие направления подскажет тест на определение интересов", - резюмировал Собянин. 

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