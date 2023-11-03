Генпрокурор РФ заявил о проблеме позднего выявления коррупционных преступлений

Игорь Краснов отметил, что лишь пятая их часть ставится на учет в год совершения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов считает проблемой позднее выявление коррупционных преступлений - лишь каждое пятое из них выявляется в год совершения. Об этом он заявил, проводя координационное совещание руководителей правоохранительных органов РФ по вопросу состояния работы в сфере противодействия корруционным преступлениям.

"Остается нерешенной проблема позднего выявления коррупционных преступлений. Лишь пятая их часть ставится на учет в год совершения. Зачастую это приводит к невосполнимой утрате доказательств, сокрытию и легализации коррупционерами преступных доходов", - подчеркнул генпрокурор, чьи слова привели в пресс-службе Генпрокуратуры.

Он связал это с нарушениями в ходе оперативно-разыскной деятельности, причем число таких нарушений, которые выявляют прокуроры, растет из года в год. Во многих случаях они происходят на наиболее важных стадиях - при планировании и реализации оперативных мероприятий, отметил Краснов.

Кроме того, генпрокурор указал на необходимость скорректировать работу по возмещению ущерба от коррупционных преступлений, поскольку усилия следователей и оперативных сотрудников, как правило, сосредоточены на установлении активов самих подозреваемых или обвиняемых. "Достаточные меры к выявлению имущества в аффилированных организациях либо оформленного на третьих лиц не принимаются", - подчеркнул Краснов. Также он отметил распространенность замены продления сроков следствия вынесением незаконных постановлений о приостановлении расследования. "Несвоевременная их отмена руководителями следственных органов и прокурорами влечет истечение сроков давности и уход коррупционеров от уголовной ответственности", - отметил генпрокурор.

Подводя итоги координационного совещания, он подчеркнул, что "по отдельным вопросам назрела необходимость совершенствования законодательной базы в сфере противодействия коррупции". В то же время он признал, что борьба с коррупцией проводится на системной основе, а в последние годы отмечается рост выявляемых преступлений, совершенных организованными группами либо в крупном и особо крупном размерах. Это означает, что ранее согласованные меры достигли цели, отметил генпрокурор.