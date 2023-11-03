В Подмосковье усилят работу для надежного электроснабжения в День народного единства

Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 66 бригад

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Энергетическая компания "Мособлэнерго" вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в предстоящие выходные по случаю празднования Дня народного единства. Для предотвращения аварийных ситуаций на дежурстве в компании находятся более 60 бригад, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Специалисты "Мособлэнерго" вводят дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в предстоящие выходные по случаю празднования Дня народного единства. В период с 3 по 7 ноября 2023 года в компании запланировано круглосуточное дежурство руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на министра энергетики Московской области Александра Самарина рассказали, что для обеспечения максимальной надежности электроснабжения потребителей с 8:00 3 ноября до 8:00 7 ноября "Мособлэнерго" отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

Отмечается, что для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в компании находится 66 бригад. При вводе режима повышенной готовности дополнительно привлекаются 335 бригад и 572 единицы спецтехники, в том числе 76 передвижных дизельных электростанций.