3 ноября, 10:46

В Севастополе более 6 тыс. боеприпасов подняли со дна Черного моря

© МЧС России/ ТАСС

Специалисты обследовали свыше 3 га морского дна

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Севастополе подняли более 6 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна Черного моря за сезон работ (с конца мая) по разминированию бухты Гильзовая, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тыс. ВОП (взрывоопасных объектов - прим. ТАСС): артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Для поиска столь внушительного арсенала специалисты специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более 1 тыс. часов. За это время они обследовали более 3 га морского дна", - приводятся в сообщении слова главы МЧС России Александра Куренкова.

Поиск и уничтожение боеприпасов велись с конца мая. Всего за три года работ в акватории бухты Гильзовая было поднято и уничтожено более 12,4 тыс. опасных объектов. 

Теги:
РоссияКрымКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
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