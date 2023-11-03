3 ноября, 11:04

В Грузии пенсионеры с хроническими заболеваниями будут получать лекарства бесплатно

Им станут выделять медикаменты в течение всего 2024 года

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение бесплатно выделять пенсионерам с хроническими заболеваниями лекарства на лечение с 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании кабмина.

"В следующем году пенсионеры, которые лечатся от хронических заболеваний и зависят от медикаментов, в течение всего года смогут бесплатно получать лекарства. Это примерно 400 тыс. человек, пенсионеров", - сказал Гарибашвили.

Глава правительства также добавил, что в ближайшее время парламенту направят доработанный проект бюджета на 2024 год, по которому ассигнования для Минздрава вырастут на 65 млн лари (около $24 млн) и в общем составят 7,8 млрд лари (до $2,9 млрд). 

Теги:
ГрузияГарибашвили, Ираклий
© Информационное агентство ТАСС
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