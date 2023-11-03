Приезжающие в отпуск в Югру участники СВО будут получать специальную выплату

Сумма выплаты составит 25 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции, приезжающие в отпуск в Ханты-Мансийский автономный округ, будут получать специальную выплату. При этом бойцам, получившим в ходе СВО ранения, регион будет выплачивать 500 тыс. рублей вне зависимости от тяжести травмы, сообщает Департамент внутренней политики Югры.

"Правительством Югры принято решение о выплате в размере 25 тыс. рублей гражданам, принимающим участие в СВО, прибывшим в отпуск в автономный округ. Важно, что выплата будет производиться без предъявления проездных документов, на основании информации, полученной от окружного военкомата", - сказано в сообщении.

Кроме того, теперь бойцы, заключившие контракт в Югре и получившие ранения в ходе СВО, будут получать 500 тыс. рублей вне зависимости от степени тяжести травмы. "Устанавливается единый размер региональной денежной выплаты при получении ранения без подтверждения степени тяжести - 500 тыс. рублей", - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Также правительством Югры принято решение, что при отсутствии родителей, супруги (супруга), детей теперь выплату в случае гибели бойца смогут получить его братья и сестры.

По данным властей региона, в настоящее время общая сумма при заключении контракта в Югре для участия в СВО составит около 1,6 млн рублей, в том числе от Ханты-Мансийского автономного округа при подписании документов - 400 тыс. рублей, 150 тыс. рублей - сразу и затем данная сумма каждые два месяца службы.