График поездов Киевского направления МЖД изменится 4-7 ноября

Изменения в расписании связаны с развитием инфраструктуры на конечной станции МЦД-4 Апрелевка

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 4-7 ноября в связи с развитием инфраструктуры на конечной станции МЦД-4 Апрелевка. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.

"Технологическое "окно" назначено с 01:50 4 ноября до 03:50 7 ноября. В этот период железнодорожники уложат четыре новых стрелочных перевода, а также 600 м пути. На новой инфраструктуре установят напольное оборудование железнодорожной автоматики для приготовления маршрутов, а также обновят программное обеспечение по управлению движением на двух станциях - в Апрелевке и Крекшино", - говорится в публикации.

Там отмечается, что на период работ временно будет закрыт для движения один главный путь на участке Селятино - Крекшино, а также несколько путей на станции Апрелевка. Движение поездов будет организовано по оставшимся путям. Посадка и высадка пассажиров на островной платформе №1 производиться временно не будет.

"В расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-4, внесены существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-4 из Апрелевки до Железнодорожной проследуют без остановок на станциях Победа, Крекшино, Санино, Кокошкино и Толстопальцево. В обратную сторону - без остановки на станции Победа", - резюмировали в МЖД.

Некоторые электрички дальних маршрутов, курсирующие между Москвой, Нарой и Калугой, будут следовать без посадки и высадки пассажиров на станциях Дачная и Алабино. Несколько поездов временно выведут из расписания, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".