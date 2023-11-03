На Украине признали, что невозможно запретить жителям общаться на русском языке

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов "разрешил" русскоязычным гражданам страны иногда пользоваться родным языком

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жителям Украины невозможно запретить общаться на русском языке в быту, признал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, последовательно выступающий за жесткую украинизацию всех сфер общественной жизни страны.

В интервью изданию "Лига.нет" он неожиданно "разрешил" русскоязычным гражданам страны иногда пользоваться родным языком. "Вы можете общаться на любом языке, но если ты работаешь в сфере услуг, то выполняй законодательство. В быту общайтесь на русском, никто не может этого запретить", - сказал Данилов. При этом он в очередной раз подчеркнул необходимость выполнять закон о государственном языке.

Данилов неоднократно заявлял, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины, а в ответ на отказ одного из депутатов перейти в эфире на украинский назвал говорящих на русском языке "недобитками" и заявил, что им не место в стране.

На Украине действует принятый в 2019 году закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ обязывает граждан страны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование и СМИ. Неисполнение норм закона влечет за собой штраф. С 2022 года Украину охватила кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение его в школах и вузах. В начале этой недели языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что школьники во время перемен обязаны общаться только на украинском.

Время от времени в стране раздаются голоса, напоминающие о том, что запрет русского языка является нарушением конституции. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация. По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимают украинский язык, а активно пользуются им только 15% детей.

По данным последней переписи, проведенной в 2001 году, русский язык назвали родным 14,273 млн граждан Украины, или 29,6% населения страны. Из них этнические русские составляли 56%.