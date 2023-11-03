В Петербурге открылась демонстрационная станция мониторинга воздуха

Посмотреть за результатами исследований смогут все желающие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Автоматическая демонстрационная станция мониторинга атмосферного воздуха открылась в Санкт-Петербурге на Елагином острове. Посмотреть за результатами исследований смогут все желающие, сообщила пресс-служба администрации города.

"С сегодняшнего дня петербуржцы в постоянном режиме могут следить за метеорологическими параметрами атмосферного воздуха. На Елагином острове открылась уникальная автоматическая демонстрационная станция. Она спроектирована специально для Петербурга и изготовлена российским производителем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оснащения станции использованы передовые технологии и современное оборудование. Качество атмосферного воздуха измеряется по 21 показателю. Бегущая строка показывает температуру воздуха, скорость и направление ветра, влажность, атмосферное давление, радиационную обстановку.

"Такая станция - хороший подарок нашему городу в преддверии праздника. Она носит открытый формат. Все посетители парка могут посмотреть параметры воздуха. Станция будет хорошим подспорьем и для ребят, которые занимаются в экологических и биологических центрах. Тем более что президент Владимир Владимирович Путин дал ряд поручений по экологическому просвещению школьников и студентов. В том числе по восстановлению движения юных натуралистов", - цитирует пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

Ранее сообщалось, что к 2025 году будет произведена полная замена всех станций мониторинга, а их количество увеличится до 30. В этом году приобретено девять новых станций. Три из них заменили устаревшие во Фрунзенском, Красносельском и Кировском районах. Информация о состоянии воздуха регулярно публикуется на Экологическом портале города.

Власти подчеркивают, что в Петербурге проходит целенаправленная работа по улучшению состояния атмосферного воздуха. Три четверти городских автобусов ездят на экологичном природном газе, растет использование электрического транспорта. В следующем году добавятся еще 100 экологически чистых автобусов. Модернизированы котельные. В этом году закончим их перевод на газ или электричество. Принятые меры позволили сократить количество загрязняющих выбросов на 26 тыс. тонн в год.