Жители КБР начали нести цветы к портрету композитора Темирканова в Нальчике

В регионе также создали правительственную делегацию под руководством главы региона Казбека Кокова, которая примет участие в траурных мероприятиях в Санкт-Петербурге

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Траурные мероприятия памяти выдающегося дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрия Темирканова проходят в Нальчике. К портрету земляка в Музыкальном театре несут цветы жители и гости Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном Минкультуры.

"Это была целая эпоха - темиркановская, и тяжелую утрату понесла не только российская культура, но и мировая, потому что такие дирижеры рождаются раз в 100 лет. Юрий Хатуевич был велик во всем, во всех своих человеческих качествах. Человек высокого полета, но очень простой в общении, я счастлив что повстречал его в жизни. [Он] каждый год возвращался [в КБР] и получал истинное удовольствие от общения с жителями республики", - сказал министр культуры региона Мухадин Кумахов.

Он добавил, что в КБР создана правительственная делегация под руководством главы региона Казбека Кокова, которая примет участие в траурных мероприятиях в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Темирканов умер 2 ноября на 85-м году жизни. Он был художественным руководителем и главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр, 1976-1988), главным дирижером симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии (1988-2022), Королевского филармонического оркестра (Лондон, 1992-1998), Балтиморского симфонического оркестра (2000-2006), художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича (с 1995 года), сотрудничал с Большим театром, Дрезденским филармоническим оркестром и другими коллективами. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки (1971), государственных премий СССР (1976, 1985) и России (1999, 2018).