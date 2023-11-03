СМИ: девять раненых палестинцев доставили из Газы на КПП "Рафах" на границе с Египтом

Там пострадавшие пройдут медицинский осмотр для определения степени тяжести ранения, сообщил телеканал Alekhbariya

КАИР, 3 ноября. /ТАСС/. Девять жителей сектора Газа, получивших ранения в результате израильских бомбардировок палестинского анклава, доставлены на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. Об этом сообщил телеканал Alekhbariya.

По его информации, на египетской стороне КПП они пройдут медицинский осмотр для определения степени тяжести ранения и дальнейшего их направления в больницу.

В госпиталь египетского города Эль-Ариш, расположенный на севере Синайского полуострова, ранее доставили не менее 35 раненых палестинцев из сектора Газа. Согласно заявлению губернатора провинции Северный Синай Мухаммеда Шуша, в регионе подготовили 300 стационарных коек в госпиталях для приема раненых из Газы. По его словам, при необходимости число мест в медучреждениях провинции могут увеличить вдвое.

Прибывшие из сектора Газа раненые транспортируются в специально подготовленный госпиталь в городе Шейх-Зувейд, расположенный приблизительно в 15 км от Рафаха, и в госпиталь Эль-Ариша. В зависимости от серьезности ранений жителей анклава, доставленных из Газы, могут переправить в больницы города Исмаилия или Каира.