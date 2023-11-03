В Хабаровском крае циклон продолжит действовать до 7 ноября

Силы и средства МЧС России находятся в готовности к реагированию на происшествия

ТАСС, 3 ноября. Циклон, накрывший Хабаровский край, продолжит действовать в восьми муниципалитетах до 7 ноября. Ожидается сильный снег, метель и усиление ветра до 15-23 м/с, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"По информации дальневосточного УГМС, с выходом глубокого циклона днем 6 и 7 ноября в южных и местами в центральных районах края (г. Хабаровск, Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, Нанайский, Ванинский, Советско-Гаванский районы) ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, метель, усиление северо-восточного ветра порывами до 15-23 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, на дорогах края в этот период возможна гололедица. В настоящее время введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов на автомобильной дороге Комсомольск-на-Амуре - Амурск (в границах Амурского муниципального района). Также вводилось ограничение для пассажирского транспорта на федеральной дороге А-376 Лидога - Ванино. На двух федеральных дорогах А-370 Уссури Хабаровск - Владивосток и А-376 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре ранее вводимые ограничения сняты.

Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России находятся в готовности к реагированию на происшествия.

Активный циклон пришел в Хабаровский край в ночь на 3 ноября.