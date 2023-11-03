Ереван обсудит с Москвой решение Госдумы отложить признание водительских прав Армении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что законопроектом предлагается дать гражданам Армении дополнительные преференции, но при этом руководство республики не сделало никаких шагов для закрепления статуса русского языка

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Армения намерена обсудить с российской стороной принятое Госдумой решение бессрочно отложить рассмотрение вопроса о признании армянских водительских прав в РФ. Об этом в армянском парламенте сообщил замглавы МИД республики Мнацакан Сафарян.

"Что касается приостановки обсуждения в российском парламенте, то мы с ними пока не обсуждали этот вопрос, постараемся поднять этот вопрос в ходе предстоящих контактов", - отметил он.

24 октября депутаты Госдумы приняли решение бессрочно отложить рассмотрение законопроекта о признании в РФ национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности. Как отметил в ходе обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроектом предлагается дать гражданам Армении дополнительные преференции, но при этом руководство республики не сделало никаких шагов для закрепления статуса русского языка. Именно с учетом статуса русского языка принимается решение о возможности использования национальных водительских удостоверений стран при работе на территории России.