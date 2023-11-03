Университет иностранных языков Пекина увеличит число китайских студентов в МГИМО

Посольство РФ в Китае также рассмотрело запуск совместных программ, участие учеников школы при университете в летней школе МГИМО в Женеве и проведение конференции по изучению иностранных языков

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Пекинский университет иностранных языков договорился об увеличении числа китайских студентов, обучающихся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД РФ. Об этом сообщило посольство РФ в Китае.

"В Пекинском университете иностранных языков договорились об увеличении числа китайских студентов в МГИМО, проходящих подготовку на синхронистов-переводчиков в рамках протокола МИД России и КНР, - говорится в Telegram-канале российского диппредставительства. - Также были рассмотрены запуск совместных программ, участие учеников школы при университете в летней школе МГИМО в Женеве и проведение конференции по изучению иностранных языков".

Как проинформировало посольство, проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям института Станислав Суровцев и исполняющий обязанности директора Студенческого спортивного клуба МГИМО Никита Клепиков в ходе визита в Китай на этой неделе посетили несколько пекинских вузов. В Университете Цинхуа, как отмечается, были обсуждены запуск программы по обмену студентами и преподавателями, конференция по российско-китайскому сотрудничеству в области прорывных технологий, с предложением о проведении которой ранее выступил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Стороны также уделили внимание подготовке кадров на базе Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ, сотрудничеству в области устойчивого развития, проведению конференции в сфере международных отношений. Делегация МГИМО презентовала китайским коллегам Всемирный фестиваль молодежи. Представители университетов КНР выразили заинтересованность принять в нем участие.

Кроме того, состоялась встреча Суровцева со студентами МГИМО, обучающимися в Пекине. Он предложил им пройти стажировки в посольстве РФ, Российском культурном центре и загранучреждениях РФ, выразив готовность оказать поддержку. Учащиеся поделились опытом работы в качестве волонтеров и переводчиков в период визита президента России Владимира Путина в КНР, состоявшегося в октябре, когда в китайской столице проходил III Форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь".