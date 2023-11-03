Мэру Благовещенска внесли представление за бесконтрольность сроков ликвидации гололеда

В ходе проверки установлено, что должных мер по очистке тротуаров и автомобильных дорог от снежного наката в установленные нормативные сроки не принято

ТАСС, 3 ноября. Прокуратура города Благовещенска выявила нарушение сроков в работе местной муниципальной службы по уборке снега и ликвидации гололеда на дорогах. Директору организации и мэру горда Олегу Имамееву внесены представления, сообщили в прокуратуре Амурской области.

"Прокуратура города Благовещенска выявила факты осуществления МКП "ГСТК" работ ненадлежащего качества: не обеспечено проведение мероприятий, направленных на ликвидацию гололеда, снега и снежного наката на дорогах", - говорится в сообщении.

В ходе проверки установлено, что должных мер по очистке тротуаров и автомобильных дорог от снежного наката в установленные нормативные сроки не принято. Это влечет возникновение ДТП, повышает риск причинения вреда жизни и здоровью жителей Благовещенска, повреждению их имущества.

Прокуратурой города внесено представление директору организации, выполняющей функции по содержанию улично-дорожной сети города, с требованием незамедлительно устранить нарушения и увеличить количество спецтехники на дорогах города. Кроме того, из-за отсутствия должного контроля за работой муниципального предприятия мэру города Олегу Имамееву также внесено представление. Отмечается, что установлен срок устранения нарушения - пять дней.

По информации администрации Благовещенска, работа ведется круглосуточно, мобилизованы все силы предприятия, на уборке задействовано 17 единиц снегоуборочной техники и порядка 40 рабочих. Дороги от снега очищают автогрейдерами и посыпают противогололедной смесью. За сутки на городские улицы высыпали порядка 140 тонн технической соли и отсева.

2 ноября в Благовещенске выпало рекордное количество снега - 10,9 мм (84% месячной нормы).