Комитет СФ поддержал закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве

Изменения позволят властям столицы самостоятельно устанавливать порядок расчета платы за отопление исходя из среднемесячного объема потребления тепла, отмечается в сопроводительных материалах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на заседании поддержал и рекомендовал верхней палате одобрить закон, который наделяет органы власти Москвы полномочиями по определению порядка расчеты платы за отопление в многоквартирных домах.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 19 апреля и принят в третьем, окончательном чтении 2 ноября. Он вносит изменения в закон "О статусе столицы РФ" и ст. 157 Жилищного кодекса РФ. Как отмечается в сопроводительных материалах, в последние годы в Москве зафиксированы климатические колебания - аномально холодные зимы чередуются с теплыми. В результате этого плата за среднемесячный объем потребляемого тепла, которая начисляется по итогам предыдущего года, может оказаться завышенной.

"Таким образом, при действующем порядке расчетов за отопление у регионов отсутствует возможность сглаживания колебаний платы за отопление посредством определения подлежащего выставлению объема тепловой энергии исходя не из одного предшествующего года, а за более длительный период", - отмечается в материалах.

Изменения позволят властям Москвы самостоятельно устанавливать порядок расчета платы за отопление исходя из среднемесячного объема потребления тепла. Москва в случае одобрения закона Советом Федерации станет пилотным субъектом РФ, где будет действовать новый порядок расчета платы за отопление.