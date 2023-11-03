Объекты для занятий лыжами более 10 тыс. жителей построят в ЯНАО до 2026 года

Также появятся места для велопрогулок, бега, скандинавской ходьбы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Новые объекты для занятий лыжным спортом планируется построить до 2026 года в городах Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Планируется, что потенциально они смогут привлечь к спортивному досугу более 10 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"Лыжная база-стадион с лыжероллерной трассой в Муравленко планируется к сдаче до конца декабря текущего года, поставка модульной лыжной базы ожидается в четвертом квартале 2024 года. К строительству лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой в Новом Уренгое планируют приступить до конца этого года, ориентировочный срок завершения работ - 2025 год. В Центр зимних видов спорта в Надыме завезена часть строительных конструкций, предварительный срок завершения работ - декабрь 2023 года. Лыжную базу с тиром Ноябрьске планируется ввести до конца 2023 года", - рассказали в пресс-службе, - отметив, что объекты потенциально смогут привлечь к спортивным занятиям более 10 тыс. человек.

Кроме того, лыжные базы появятся до 2026 года в Приуральском и Шурышкарском районах. В стадии проектирования находится биатлонный комплекс в городе Лабытнанги, срок строительства которого пока не утвержден, добавили в пресс-службе.

Зимние виды спорта наиболее популярны на Ямале. Регион дважды принимал Всероссийские Арктические игры, в 2023 году они прошли с 9 марта по 3 апреля в Салехарде и Лабытнанги. На Ямал приехали участники из девяти арктических регионов страны, сборная округа стала победителем общекомандного первенства. В апреле по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в округе состоялся Фестиваль зимних игр, собравший спортсменов со всего региона. С 2004 года команда Ямала представляла Россию на Арктических зимних играх, которые проводятся с 1970 года раз в два года среди представителей стран циркумполярного региона.

О новых объектах

Общая площадь лыжной базы-стадиона с лыжероллерной трассой в Муравленко составит более 32,4 га Трасса будет задействована не только в снежные месяцы, но и летом. Кроме того, появятся места для велопрогулок, бега, скандинавской ходьбы. Помимо этого, планируется проведение массовых физкультурных мероприятий, а также приема нормативов ГТО.

Лыжная база-стадион с лыжероллерной трассой в Новом Уренгое появится на территории существующей базы "Кристалл" в Северном районе города. На участке свыше 500 тыс. кв. м построят двухэтажное здание с раздевалками, тренерскими, медицинским кабинетом, тренажерным залом, сауной, конференц-залом, кафе и комнатами для размещения гостей. Появится стадион с трибунами для болельщиков и комментаторской будкой. Заниматься спортом на новой лыжной базе также можно будет круглый год. "На территории проложат две лыжероллерные трассы длиной почти 4 км. Здесь же обустроят трехкилометровую тропу здоровья для любителей скандинавской ходьбы, оборудуют спортивные площадки, уличные тренажеры и игровые зоны для детей", - уточнили в пресс-службе.

Центр зимних видов спорта в Надыме будет оборудован на склоне пятью трассами для сноуборда длиной от 150 до 350 м. Предусмотрены трасса для джиббинга (сноуборд-парк), слалома, трасса с трамплинами "Биг Эйр", для сноуборд-кросса, для детей и начинающих сноубордистов. На верхней точке большого склона будет установлено помещение, в котором обустроена тренерская комната и помещение для хранения инвентаря.

В Ноябрьске до конца года появится новое здание лыжной базы с пневматическим тиром. Глава города Алексей Романов ранее сообщал, что площадь объекта составит более 700 кв. м, он будет включать в себя спортзал.

В пресс-службе уточнили, что вместимость каждого объекта составит порядка 100 человек. После их ввода в эксплуатацию планируется проведение соревнований регионального и межрегионального уровней, что позволит усилить конкурентоспособность ямальских спортсменов на всероссийской арене.

С 2021 года на Ямале уже построены девять спортивных объектов для занятий лыжами.

Новые площадки для всесезонных видов спорта

В 2023-2024 годах в округе планируется закончить создание еще шести объектов по другим спортивным дисциплинам, добавили в пресс-службе. До конца текущего года появятся спортивный комплекс "Молодежный" в Новом Уренгое, Центр единоборств "Северный характер" (под него будет перепрофилирован ранее существовавший объект) в Ноябрьске, борцовский клуб "Северный характер" в селе Красноселькуп (Красноселькупский район), Центр единоборств в селе Яр-Сале (Ямальский район). В 2024 году завершатся работы в здании спортивного зала спортивной школы "Сибирские медведи" в Новом Уренгое и в Центре единоборств "Северный характер" в городе Губкинский.