В ЛНР до конца года создадут защищенную сеть между госучреждениями

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андрей Ершов также сообщил, что власти республики ведут закупку техники для государственных учреждений

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Защищенную сеть передачи данных между государственными органами власти создадут в Луганской Народной Республике (ЛНР) до конца года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов.

"Республика в октябре была подключена к данной системе (система межведомственного электронного взаимодействия - прим. ТАСС), <…> однако необходимо организовывать защищенную сеть передачи данных, чем мы сейчас и занимаемся, между органами власти. И закончить построение защищенной сети передачи данных мы планируем до конца 2023 года", - сказал он в эфире сообщества Минцифры ЛНР во "ВКонтакте".

Ершов также сообщил, что власти республики ведут закупку техники для государственных учреждений. "В этом году очень большую партию современной, новой техники с российским софтом мы, естественно, уже поставим на госпредприятия, госструктуры и продолжим это делать и в следующем, и в послеследующем году", - отметил он.