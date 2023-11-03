3 ноября, 12:29,
обновлено 3 ноября, 12:57

Юрия Темирканова похоронят на кладбище в Комарово

Народный артист СССР умер 2 ноября в возрасте 84 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народный артист СССР Юрий Темирканов будет похоронен на Комаровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

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"Юрий Хатуевич будет похоронен на кладбище в Комарово", - сказал Петровский.

Темирканов умер 2 ноября в возрасте 84 лет. Церемония прощания состоится 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии.

Комаровское кладбище имеет статус историко-мемориального. Там похоронены известные деятели культуры и науки, военного дела и медицины, в том числе поэт Анна Ахматова, нобелевский лауреат Жорес Алферов, писатель Даниил Гранин, актер Андрей Краско, кинорежиссер Иосиф Хейфиц. 

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