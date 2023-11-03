Юрия Темирканова похоронят на кладбище в Комарово

Народный артист СССР умер 2 ноября в возрасте 84 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народный артист СССР Юрий Темирканов будет похоронен на Комаровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

"Юрий Хатуевич будет похоронен на кладбище в Комарово", - сказал Петровский.

Темирканов умер 2 ноября в возрасте 84 лет. Церемония прощания состоится 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии.

Комаровское кладбище имеет статус историко-мемориального. Там похоронены известные деятели культуры и науки, военного дела и медицины, в том числе поэт Анна Ахматова, нобелевский лауреат Жорес Алферов, писатель Даниил Гранин, актер Андрей Краско, кинорежиссер Иосиф Хейфиц.