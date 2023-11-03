В Литве комиссия по десоветизации предложила поменять названия нескольких улиц

Решение по поводу возможного сноса монумента погибшим за утверждение советской власти, установленного на кладбище в городе Симнас, отложено

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Учрежденная решением Сейма (парламента) Литвы комиссия по десоветизации, рассмотрев поступившие от муниципалитетов и граждан предложения о сносе или дальнейшем сохранении 15 объектов советского прошлого, рекомендовала поменять названия нескольких улиц в разных городах страны и зашлифовать надпись на памятном камне. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Витас Карчяускас.

"Комиссия предложила поменять названия улиц Советская в Висагинасе, имени Пятраса Цвирки и Людаса Гиры в Пакруойском районе, а также зашлифовать надпись на памятном камне бывшего колхоза "Галюнай" в Алитусском уезде", - сказал он.

Пятрас Цвирка и Людас Гира - литовские писатели, поддержавшие введение советской власти в Литве и активно с ней сотрудничавшие. Убрать памятный камень в честь процветавшего некогда колхоза не представляется возможным, так как он находится на территории частного землевладения. "Местные власти могут сами договориться об этом с владельцем земли", - отметил Карчяускас.

Решение по поводу возможного сноса монумента погибшим за утверждение советской власти, установленного на кладбище в городе Симнас, отложено. "Для его принятия нам необходимо мнение МИД, Минобороны и департамента культурного наследия", - пояснил председатель комиссии.

Первое заседание комиссии состоялось в июле. Тогда она приняла решение по 21 объекту советского прошлого. В их числе была улица имени Юрия Гагарина в местечке Грузджяй. Было решено снабдить ее табличкой, на которой разъяснялось, что личность первого в мире космонавта широко использовалась СССР в идеологических и пропагандистских целях.