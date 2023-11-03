Путин: каменное сердце у тех, кто спокойно воспринимает кадры из Газы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что у людей, которые спокойно взирают на происходящее в Газе, каменное сердце. Такое мнение российский лидер высказал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Легко вбросить искру, очень легко! На фоне происходящих ужасов там [в Газе] это легко сделать. Потому что, как я уже говорил на встрече с коллегами при проведении Совета безопасности, когда смотришь на страдающих и окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глаза наворачиваются", - сказал Путин. "Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное!" - добавил он.