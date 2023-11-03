Полиция Бангладеш задержала трех деятелей ведущей оппозиционной партии

Причины задержания не уточняются

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала трех видных представителей главной оппозиционной Национальной партии Бангладеш (BNP), в том числе бывшего министра торговли южноазиатской страны Амира Хосру Махмуда Чоудхури. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Причины задержания не уточняются. Несколько дней назад правоохранительными органами был задержан генеральный секретарь BNP Мирза Факхрул. Ему, а также еще 150 представителям партии предъявлены обвинения в причастности в гибели полицейского во время вспыхнувших в субботу в Дакке массовых протестов оппозиции.

Дела заведены в общей сложности на 1,3 тыс. участников акции, на которой произошли стычки с полицией. Оппозиция проводит манифестации на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые запланированы на январь 2024 года. BNP летом начала активную кампанию уличных протестов, участники которых требуют отставки премьера Шейх Хасины, занимающей этот пост с 2009 года, еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование.

В четверг ЦИК Бангладеш утвердил списки избирателей на предстоящих парламентских выборах, он включает 119 млн человек. По словам представителя ЦИК Хумаюна Кабира, в них внесены 60 млн мужчин и почти 59 млн женщин. Таким образом, правом голоса на предстоящих выборах будут обладать 70% населения 169-миллионной страны.