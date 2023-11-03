В Кузбассе стартовал фотопроект "Мамы героев" в честь матерей участников СВО

Проект приурочили ко Дню матери

КЕМЕРОВО, 3 ноября. /ТАСС/. Фотопроект "Мамы героев", собравший фотографии матерей участников специальной военной операции (СВО), стартовал в Кемеровской области, проект был представлен в пятницу на территории Мемориала Воину-освободителю в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

"Сегодня, в годовщину открытия в Кемерово Мемориала Воину-Освободителю, там прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. Также на территории мемориального комплекса представили выставку проекта "Мамы героев", где собраны 80 портретов", - говорится в сообщении.

Старт проекту "Мамы героев" дал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в видеообращении, опубликованном в пятницу в его Telegram-канале.

"Женщины Кузбасса воспитали настоящих героев, защитников Отечества. Мы открываем социальный фотопроект "Мамы героев", посвященный великому подвигу материнства. Портреты наших выдающихся женщин смогут увидеть все кузбассовцы. В честь Дня матери фотовыставки откроются в столицах наших агломераций и в городах Кузбасса. Также снимки можно будет увидеть в социальных сетях и на сайте правительства области", - сказал Цивилев.

Проект приурочен к отмечаемому в России 26 ноября Дню матери, героинями фотографий стали матери ветеранов СВО, действующих и погибших бойцов специальной военной операции, награжденных за боевые заслуги, сообщает пресс-служба. В рамках проекта также планируется показать серию видеорепортажей о жизни матерей бойцов СВО на телеканале "Кузбасс первый" и опубликовать серию очерков о них в печатных СМИ.

Мемориал Воину-освободителю в Кемерово было открыт год назад, 3 ноября 2022 года, он представляет собой копию монумента "Воин-освободитель" в Берлине. Одним из прообразов Воина-освободителя стал участник штурма Берлина кузбассовец Николай Масалов. Его фотография, на которой он изображен вместе со своей матерью Анастасией Масаловой, также была представлена на прошедшей в пятницу торжественной церемонии, сообщила пресс-служба.