Около 18 тыс. га загрязненных радиацией брянских земель ввели в оборот

Для реабилитации почвы, в частности, применялся метод внесения в почву повышенных доз калия

БРЯНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Площадь сельскохозяйственных земель в Брянской области, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, уменьшилась на 17,9 тыс. га, в том числе благодаря методу реабилитации почвы, запатентованному Брянским государственным аграрным университетом в 2015 году. Об этом рассказал ТАСС доктор сельскохозяйственных наук, профессор, советник при ректорате Брянского ГАУ Николай Белоус.

"После аварии на Чернобыльской АЭС 702,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий были загрязнены. В 2016 году - уже 366,1 тыс. га, с момента аварии площадь загрязненных угодий уменьшилась на 336,6 тыс. га. В настоящее время загрязнены 348,2 тыс. га. По сравнению с 2016 годом площадь загрязнения уменьшилась на 17,9 тыс. га или на 4,9%. Кроме того, благодаря реабилитационным мероприятиям с 2020 года мы получаем "чистые" корма с радиоактивно загрязненных территорий", - сообщил Белоус.

Положительных результатов при реабилитации земель и получению нормативно чистой продукции удается достичь за счет специальных мероприятий. Один из способов реабилитации - внесение в почву повышенных доз калия. "В 2015 году Брянский ГАУ запатентовал способ удобрения почвы, который позволяет снизить накопление цезия-137 в различных кормах (зеленая масса, сено) до 14 раз за счет применения повышенных доз калийных удобрений", - рассказал заведующий кафедрой агрохимии, почвоведения и экологии Брянского ГАУ Андрей Силаев.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в Брянской области были загрязнены более 702,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Наиболее загрязненными оказались территории в Новозыбковском, Гордеевском, Климовском, Злынковском, Клинцовском, Красногорском и Стародубском районах.

Как сообщили ТАСС в брянском Центре химизации и сельскохозяйственной радиологии, на сегодняшний день загрязнено цезием-137 еще 21% сельскохозяйственных земель, из них 229,4 тыс. га - пашня, 118,7 тыс. га - кормовые угодья. На 3,2 тыс. га сельскохозяйственная деятельность не ведется, так как уровень радиационного загрязнения превышает 1 480 кБк на 1 кв. м.