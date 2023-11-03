В Ингушетии в начале 2024 года запустят пять новых радиостанций

Радиостанции будут вещать на русском и ингушском, а функционировать они будут на базе создаваемой IT-академии в Магасе

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Пять новых радиостанций намерены запустить в Ингушетии в первом квартале 2024 года, что позволит создать в регионе до 130 новых рабочих мест, сообщил ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Для нас это очень важно, поскольку развитие средств массовой информации только набирает обороты в Ингушетии. Планируется, что в республике будет создано пять новых радиостанций, которые будут вещать на двух языках - русском и ингушском, а функционировать они будут на базе создаваемой IT-академии в Магасе. Реализовать такой проект, благодаря которому в республике будет создано до 130 новых рабочих мест, мы намерены при поддержке мецената и основателя фонда "Сафмар" Микаила Гуцериева", - сказал Калиматов.

По его словам, запуск новых радиостанций планируется произвести до конца весны 2024 года.

"Планируется, что ведущие, которые будут отобраны посредством собеседований, пройдут повышение квалификации в Москве. У нас очень творческая молодежь, для них это сейчас хорошая возможность научиться новому, попробовать себя в интересной профессии. Мы рассчитываем, что в рамках радиоэфиров будет не только транслироваться музыка, но также будут запущены новостные, познавательные и политические передачи", - добавил глава региона.

Калиматов также отметил, что в создании радиостанций региону окажут помощь специалисты радиовещательного холдинга Krutoy Media, планируется закупка необходимого оборудования и получение лицензии от Роскомнадзора.