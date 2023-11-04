Студия ТАСС на выставке "Россия". Прямое включение

ТАСС

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 регионов.

На выставку приехали зарубежные гости, в том числе из СНГ, Азии, Латинской Америки и других дружественных стран.

ТАСС как генеральное агентство выставки-форума обеспечивает всестороннюю информационную поддержку мероприятия. В павильоне 5-6 на площадке "Мир цифры" находится собственная мультимедийная зона ТАСС, которая является уменьшенной копией штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре, 2.

На протяжении всего периода работы выставки-форума в павильоне координационного центра правительства РФ работает новостная студия, где журналисты ТАСС берут интервью у ключевых спикеров форума. В частности, 4 ноября новостную студию посетят вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Александр Новак.