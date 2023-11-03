3 ноября, 13:22

Путин принял приглашение посетить центр реабилитации Дианы Гурцкаи

Президент поблагодарил певицу за то, что она "не только творчеством занимается, но и такой важной, тонкой социальной работой"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России принял предложение певицы Дианы Гурцкаи посетить ее Центр социальной интеграции.

"Спасибо большое за то, что вы это делаете, - обратился президент к Гурцкае, - не только творчеством занимаетесь, но и такой важной, тонкой социальной работой". "Я знаю, что все, что вы делаете, у вас всегда все получается".

"Постараюсь, конечно, - ответил Путин на приглашение, - постараюсь к вам в гости приехать".

Центр социальной интеграции Дианы Гурцкаи работает в Москве с 2018 года. Учреждение призвано помочь включению людей с инвалидностью в городскую жизнь с помощью творчества. В центре обучают вокалу, музыке, театральному искусству. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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