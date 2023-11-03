Выставку "Поезд Победы" в 2023 году посетили более 350 тыс. человек в 50 регионах

Выставка-музей побывала в 110 городах страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 350 тыс. человек в январе - декабре посетили выставку на колесах "Поезд Победы", она побывала в 110 городах страны, преодолев более 50 тыс. км. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

"Это проект, в котором можно получить уникальный иммерсивный опыт, перенестись в прошлое и попытаться ощутить то, через какие испытания прошел наш народ в борьбе с нацизмом. Сегодня мы уделяем особое внимание отстаиванию и сохранению исторической памяти и правды. И "Поезд Победы" в решении этих задач играет важную роль. Потому что в каждом из городов, где побывала экспозиция, выставку посещали школьники, студенты, молодые активисты, волонтеры, представители молодежных объединений - все те, кто уже завтра будет строить наше будущее и отстаивать в глобальном смысле право нашей страны на существование", - заявила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова, чьи слова приводятся в сообщении.

Маршрут передвижной выставки 2023 года прокладывался с учетом возможностей городов принять подвижной состав. Учитывались технические особенности железнодорожных платформ, графики поездов, а также знаковые мероприятия в регионах. Так, "Поезд Победы" во время празднования 80-летия Сталинградской битвы смогли посетить жители Волгограда. В Перми поезд находился в дни проведения Всероссийской Студвесны. Хабаровск стал очередной знаковой точкой, учитывая исторические события Хабаровского процесса, представленного в новом вагоне. Выставка-музей прибыла в Свердловскую область 30 октября - музей на колесах совершил остановку в Екатеринбурге до 2 ноября. А 3 и 4 ноября посетить выставку могут жители города Серова, который стал заключительным 110-м городом в маршруте поезда в этом году.

"Музей на колесах, оснащенный современным мультимедийным оборудованием, позволяет погрузиться в события военных лет максимально реалистично, вызывает эффект присутствия. Поэтому в этом году мы старались охватить как можно больше регионов и сделать так, чтобы возможность окунуться в историю была у жителей даже самых отдаленных уголков - из 110 остановок, которые совершил поезд, впервые он побывал в 70 населенных пунктах из 13 субъектов. Теперь "Поезду Победы" предстоит совершить техническую остановку, а затем состав отправится дальше - нести память о Великой Отечественной войне", - добавил директор по коммуникациям Российских железных дорог Юрий Нагорных.

Старт движению "Поезда Победы" в 2023 году был дан в январе из Москвы, где представили новый вагон о трех военных трибуналах: благодаря Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам весь мир узнал о преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии. В экспозиции использованы прообразы реальных немецких и японских преступников, скульптуры выполнены с портретным сходством: по фотографиям воспроизведены позы, эмоции, выражения лиц подсудимых.

О выставке

"Поезд Победы" - первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий. С 2020 года свыше 900 тысяч человек смогли посмотреть выставку вживую, включая жителей Белоруссии, еще столько же посетили виртуальный 3D-тур на сайте проекта.