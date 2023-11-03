Путин поддержал идею активнее вовлекать студентов в социально значимые проекты

Президент РФ также пообещал помочь с масштабированием этого проекта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты (ОП) РФ положительно оценил идею более активно вовлекать студентов в социально значимые программы, а также пообещал помочь с масштабированием данного проекта.

Председатель комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко обратилась к российскому лидеру с тем, чтобы государство могло активнее вовлекать студентов в социально значимые проекты, в частности - в работу над школьными пространствами. "Нам кажется, что очень ценно в том числе для самих ребят, для студентов, в рамках обучения участвовать в социально значимых проектах", - отметила она, подчеркнув важность такой идеи в том числе для новых регионов РФ.

"Сегодня вот эту идею мы протестировали, заручились поддержкой профильных министерств, треть регионов откликнулась на нашу идею вовлечь студентов в работу со школами, уже 500 ребят начали свою работу", - рассказала Кравченко и попросила президента поддержать идею масштабирования данного проекта.

"Так и сделаем, - сказал в ответ Путин. - Что касается новых территорий, о которых вы сказали, то, конечно, здесь есть уникальная возможность, там же все вот в таком совсем тяжелом состоянии находится". "А что касается проекта закона по креативным индустриям, конечно, поддержим. Обязательно переговорю с коллегами в [Государственной] Думе, с [председателем Госдумы Вячеславом] Володиным переговорю. Все сделаем, поддержим", - добавил глава государства.

"Мне вот вчера Сергей Владиленович [Кириенко] рассказывал, он в библиотеку приехал, там женщины сидят, гладят новые поступления книжек, и [у них] слезы текут. Ну, не было никогда такого. Просто люди живут этой работой, они любят ее, они посвятили этому всю свою жизнь, но давно не было такого отношения, и для них это странно до слез", - рассказал глава государства. В связи с этим он особо подчеркнул, что нужно сделать все, чтобы оправдать ожидания этих людей. "И в этом смысле все, что касается креативных индустрий, малого и среднего бизнеса, который занимается этим - это чрезвычайно важно для всей страны, и для этих территорий тем более", - объяснил свою позицию президент и добавил: "Разумеется, попробуем сделать".

Путин пообещал обсудить данный вопрос с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым, который держит на контроле ситуацию со строительством и ремонтом школ. "Постараемся вдохнуть дополнительно вот этот дух новизны и смыслов не только в стены, но и во все, что связано со школой, с педагогикой, с образованием", - заключил российский лидер.