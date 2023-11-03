Путин назвал острой проблему абортов в России

Президент также отметил, что есть "очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает острой проблему абортов в стране, но задался вопросом, как ее решать - запретом препаратов, прерывающих беременность, или социальными стимулами для будущих матерей и отцов.

"Конечно, проблема абортов - она такая острая. Вопрос: что с этим делать?" - сказал глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. Он назвал возможные варианты. "Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья", - начал перечислять Путин, но был прерван аплодисментами собравшихся.

Тем не менее президент продолжил приводить примеры действенных социальных механизмов: "Помощь по другим направлениям, материальная помощь молодым студенческим семьям". Он считает, что есть "очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства".

Путин назвал сложным демографический вопрос в России. "У нас в 1943 году был такой же провал в демографии, по рождаемости, как в 1991, количество рожденных у нас было, что в 1943, что в 1991. Так население страны восприняло распад Советского Союза - горизонт планирования семьи сразу уменьшился", - констатировал он.

Президент усомнился в целесообразности создания отдельной стратегии демографической безопасности. "Нужно ли все погружать в Совет безопасности? Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Я не потому, что боюсь перегрузить Совет безопасности, но правительство отвечает за социальный блок", - объяснил глава государства. На его взгляд, за последние годы власти "очень многое сделали для поддержки семей с детьми". "Нужно постоянно уделять этому внимание, не останавливаться на том, что сделано, реагировать на реалии жизни, делать это ежедневно, каждый день об этом думать и генерировать новые и новые соображения", - уверен он. Путин предложил подумать, нужна ли стратегия по демографической безопасности, поскольку и так "все, что государство делает, - это и есть стратегия". "Но тем не менее все равно я вместе с коллегами еще подумаю, потому что вопрос чрезвычайно важный для будущего нашего государства", - заверил президент.