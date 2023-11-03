3 ноября, 14:28

Европейский медцентр заявил, что не имеет отношения к фигуранту дела о продаже детей

СМИ допустили ошибку, связанную с "неправильным упоминанием названия организации Европейский центр суррогатного материнства как Европейский медицинский центр", пояснили в пресс-службе ЕМС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Владислав Мельников, осужденный по делу о торговле детьми суррогатных матерей, не имеет отношения к Европейскому медицинскому центру (ЕМС), он возглавлял Европейский центр суррогатного материнства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЕМС.

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"Мы с сожалением констатируем, что в недавней публикации СМИ была допущена фактическая неточность, связанная с неправильным упоминанием названия организации Европейский центр суррогатного материнства (ЕЦСМ) как Европейский медицинский центр (ЕМС). Европейский медцентр никакого отношения к Владиславу Мельникову не имеет, он никогда не был ни его директором, ни сотрудником", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что генеральный директор Европейского медицинского центра Андрей Яновский управляет организацией с 2014 года. ЕМС - крупнейшая частная медицинская компания, лидер на российском рынке медицинских услуг премиального уровня. В команде более 600 врачей из Западной Европы, США, Израиля и России. Компания предлагает пациентам индивидуальный комплексный подход к заботе о здоровье и доступ к инновационным методам диагностики и лечения по всем медицинским направлениям.

"Хотелось бы подчеркнуть, что ЕМС тщательно следит за соблюдением этических и правовых норм в работе и не имеет никакого отношения к организации Европейский центр суррогатного материнства. Мы сожалеем, если эта ошибка в публикации каким-либо образом ввела в заблуждение наших пациентов и партнеров", - добавили в пресс-службе ЕМС. 

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