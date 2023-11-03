Рогов заявил, что жители Запорожской области заметили преображение региона в России

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что "люди понимают, что такое Россия и какие возможности она дает"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жители Запорожской области, в том числе вернувшиеся с Украины, отмечают положительные изменения в регионе после его вхождения в состав РФ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член Общественной палаты РФ Владимир Рогов на встрече нового состава ОП с президентом Владимиром Путиным.

"Регион начал преображаться с возвращением домой - это сразу стало видно. Дороги стали такими, каких мы не видели. Люди, которые возвращаются домой спустя годы, говорят: а это точно Запорожская область? <...> Люди понимают, что такое Россия и какие возможности она дает", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Запорожская область в 2023 году впервые после вхождения в состав РФ принимала участие в Едином дне голосования. В регионе избрали 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. Выборы губернатора Запорожской области были непрямыми, депутаты регионального парламента голосовали за предложенные президентом кандидатуры глав регионов. В сентябре регион возглавил врио губернатора области Евгений Балицкий.