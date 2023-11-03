Мастерская переработки РЭО откроется на выставке "Россия" на ВДНХ

Она будет открыта до 12 апреля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мастерская переработки вторсырья запускается при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) на международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Посетители смогут создать сувениры и узнать о реформе отрасли обращения с отходами, сообщает пресс-служба РЭО.

"На выставке "Россия" при поддержке РЭО открывается мастерская переработки. Тематика переработки основывается на результатах проекта "Зеленый фургон", а также обратной связи от волонтерского сообщества и жителей нашей страны. В мастерской посетители смогут узнать о переработке отходов, на наглядных примерах увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, создать из вторичного сырья сувениры. В рамках работы мастерской переработки также будут транслироваться наши просветительские видеоролики", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Мастерская переработки располагается в павильоне "Природоград" (временный павильон №1). Она будет работать до завершения выставки "Россия" 12 апреля.

В мастерской установлено оборудование для переработки - инжектор, экструдер, термопресс, шредер. Также планируется проведение мастер-классов пять дней в неделю.

"Основой концепции мастерской переработки выступает большая стеклянная колба в футуристическом стиле. Господствующая тема - возможность из пластиковых отходов создать новое уникальное изделие собственными руками. Сотрудники мастерской будут одеты в белые комбинезоны, как лаборанты", - отметил сопредседатель всероссийского экологического общественного движения "Экосистема" Андрей Руднев.

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.