В Москве в Коммунарке начнут строительство межрелигизоного центра в 2024 году

Проект объединит храмы четырех традиционных религий России - христианства, иудаизма, буддизма и ислама

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Начало строительства межрелигиозного центра в столичном поселке Коммунарка, который объединит храмы четырех традиционных религий России, запланировано на 2024 год. Макет центра будет представлен на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

"В Новой Москве планируется к возведению межрелигиозный центр, который станет уникальной по своему потенциалу и возможностям площадкой для диалога. Этот проект объединит храмы четырех традиционных религий России - христианства, иудаизма, буддизма и ислама. На территории комплекса будут: образовательный центр и музеи, выставочные площадки, интеллектуальные лаборатории каждой из наших религий, специальные пространства для молодежного досуга, творчества, садовничества и спорта. <...> В начале года, благодаря решению [мэра Москвы Собянина] Сергея Семеновича получили документы, <...> и планируем начать в 2024 году уже строительство", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с новым составом Общественной палаты РФ.

Крганов также отметил, что концепт центра с храмами будет демонстрироваться на выставке-форуме "Россия", которая открывается 4 ноября на ВДНХ. "Мы верим, что этот проект станет важным вкладом в укрепление межнационального и межрелигиозного согласия", - заключил муфтий.