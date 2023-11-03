Врио главы Вологодской области считает приоритетом цифровую трансформацию

В качестве примера Георгий Филимонов привел используемое в Московской области мобильное приложение "Цифровой добродел", где можно пожаловаться на любую проблему

ВОЛОГДА, 3 ноября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов намерен провести цифровую трансформацию региона. Он использует лучшие практики Московской области по созданию удобных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.

"Будет развиваться цифровая трансформация. Я хочу сделать блок цифровых трансформаций с прямым подчинением губернатору, чтобы мы делали акцент на лучшие практики, в том числе Московской области, которая в авангарде по цифровизации в России по цифровым услугам, таким как РПГУ [региональный портал госуслуг], РГИС [региональная геоинформационная система], множество цифровых сервисов, удобных для граждан и бизнеса", - сообщил Филимонов журналистам после его представления правительству, политическим кругам, общественности области, отвечая на вопрос ТАСС.

Он также привел в пример цифровой инструмент Подмосковья "Цифровой добродел", где можно, используя приложение в мобильном телефоне, пожаловаться на любую проблему - с дорогой, управляющими компаниями, лифтами, вывозом мусора и так далее.

"Из проблем, которые характерны для всех без исключения регионов Российской Федерации, это фокус внимания наших граждан на проблемах ЖКХ. Это замена теплосетей, проблемы обеспечения горячим, холодным водоснабжением, содержания котельных. Это решение узловых вопросов, которые существуют в Череповце и Вологде. Это здравоохранение и дороги", - обозначил руководитель региона перечень первоочередных вопросов.

Филимонов добавил, что рассчитывает на поддержку жителей региона. "У нас предстоит большая совместная работа. Я рассчитываю на вашу поддержку и, в первую очередь, на поддержку [бывшего губернатора] Олега Александровича [Кувшинникова], - сказал он. - Я считаю, что мое возвращение домой не должно вызывать у моих земляков, моих родных сердцу людей недопонимание. Я надеюсь, наоборот, на некую такую синергию". Также Филимонов подчеркнул, что никогда не забывал о своей малой родине - селе Ферапонтово в Кирилловском районе, старался поддерживать его.

По предложению законодательного собрания региона экс-губернатора Кувшинникова наградили медалью "За заслуги перед Вологодской областью", о чем он сообщил в своем Telegram-канале.