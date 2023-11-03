Собянин сообщил о возвращении в Москву редких птиц

Среди них осоед, зеленый дятел, голубь клинтух, черный коршун и серая цапля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Редкие птицы вернулись в столицу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Осоед, зеленый дятел, голубь клинтух, черный коршун и серая цапля - в Москву возвращаются животные, которые несколько лет считались вероятно исчезнувшими. Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума", - написал мэр.

Он добавил, что всего с начала года специалисты зафиксировали на природных территориях города 241 вид животных, 116 из них внесены в Красную книгу Москвы, два - в Красную книгу России.