3 ноября, 13:52

Собянин сообщил о возвращении в Москву редких птиц

Среди них осоед, зеленый дятел, голубь клинтух, черный коршун и серая цапля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Редкие птицы вернулись в столицу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Осоед, зеленый дятел, голубь клинтух, черный коршун и серая цапля - в Москву возвращаются животные, которые несколько лет считались вероятно исчезнувшими. Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума", - написал мэр.

Он добавил, что всего с начала года специалисты зафиксировали на природных территориях города 241 вид животных, 116 из них внесены в Красную книгу Москвы, два - в Красную книгу России. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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