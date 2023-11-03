В РФ планируют узаконить возможность заселения в отели удаленно и по загранпаспорту

Согласно плану мероприятий по трансформации делового климата в туризме на 2023-2025 годы, соответствующие поправки в нормативные акты могут внести в правительство в ближайшие месяцы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Возможность заселения в отели удаленно и по загранпаспорту может быть реализована в России в случае принятия соответствующих изменений в нормативные акты. Это следует из плана мероприятий по трансформации делового климата в туризме на 2023-2025 годы, который составлен Минэкономразвития РФ на основе предложений бизнеса и направлен для межведомственного обсуждения.

Документ есть в распоряжении ТАСС. В министерстве подтвердили его подлинность.

"Расширен список документов, на основании которых может осуществляться регистрации туриста по месту пребывания в гостиницах, в том числе регистрация всех граждан РФ на основании заграничного паспорта и военного билета", - говорится в документе.

Кроме того, в инициативах бизнеса, которые обобщили в Минэкономразвития, предлагается разрешить дистанционную регистрацию гостей в отелях и регистрацию по электронным документам (с использованием приложения "Госуслуги"), а также обеспечить возможность идентификации физического лица при заселении в гостиницу посредством его биометрических данных. Согласно дорожной карте, соответствующие поправки в нормативные акты могут быть внесены в правительство РФ в ближайшие месяцы.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Вадим Прасов в беседе с ТАСС отметил, что необходимость ввести возможность регистрации гостей по загранпаспорту назрела давно.

"Например, вы летите из далекого городка в Сибири через Москву в Турцию. И вдруг у вас что-то произошло со стыковочным рейсом, и вам надо провести ночь в Москве. Вы хотите заселиться в гостиницу, но поскольку вы летите в Турцию, а авиабилеты вам спокойно продают по загранпаспорту, и в самолет на внутрироссийский рейс вы спокойно можете сесть по загранпаспорту, то вы взяли с собой только его. А отель не имеет права вас поселить по загранпаспорту, и это странный парадокс. И уже сотни, если не тысячи людей с этим сталкивались", - подчеркнул он.

Другие предложения

Для развития круизного туризма бизнес предлагает приравнять статус круизных компаний к туроператорам, а круизных судов - к гостиницам, чтобы обеспечить получение ими налоговых льгот. Горнолыжные трассы и сопутствующую инфраструктуру предлагается разрешить размещать на лесных участках для осуществления рекреационной деятельности, а право управления снегоходной и мотовездеходной техникой дать водителям с правами на машину и мотоцикл - сейчас допуск для управления снегоходом возможен при получении удостоверения тракториста. При этом движение по дорогам общего пользования будет запрещено, отмечается в документе.

Еще ряд предложений касается упрощения процесса создания кемпингов и глэмпингов, а также объектов придорожного сервиса. Например, планируется упростить перевод земельных участков из одной категории в другую для строительства объектов рекреационного назначения и многофункциональных зон придорожного сервиса, создать механизм возмещения инвестиционных затрат при строительстве туристских объектов и объектов придорожного сервиса.

Что касается регулирования деятельности туроператоров, то предлагается установить минимальный и максимальный пределы фонда персональной ответственности компании. Одно из обсуждаемых максимальных значений - 250-300 млн руб. с расширением перечня других видов финансового обеспечения. Также обсуждается введение дифференцированного подхода к страхованию туроператорской деятельности в сфере выездного туризма в зависимости от стран, в которые направляются туристы, и от стоимости транспортировки туристов.

Проект дорожной карты направлен на согласование в федеральные ведомства, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. Министерство рассчитывает сформировать документ в этом году и запустить по нему работу, рассчитанную на ближайшие два года.