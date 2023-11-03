В Петербурге ограничат движение у Большеохтинского моста с 3 по 6 ноября

Решение приняли в связи с работами по замене асфальта, которые планируют проводить поэтапно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Движение по путепроводу возле Большеохтинского моста в Петербурге ограничат с 3 по 6 ноября в связи с работами по замене асфальта. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГБУ "Мостотрест".

"В транспортном тоннеле у Большеохтинского моста на левом берегу Невы начинаются ремонтные работы. Здесь будет заменено асфальтобетонное покрытие. В связи с этим движение по путепроводу будет ограничено с 3 по 6 ноября 2023 года. Чтобы снизить риск появления пробок, работы было решено выполнить в праздничные дни, когда транспортная нагрузка минимальна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что работа по замене асфальта будет проводиться поэтапно в целях уменьшения неудобств для автомобилистов.

Ранее в пресс-службе ГБУ "Мостотрест" сообщили, что в связи с празднованием Дня народного единства в ночь с 4 на 5 ноября мосты разводиться не будут. Кроме того, в пресс-службе городского комитета по транспорту сообщили, что в связи с праздничными днями с 4 по 6 ноября будет изменен график работы общественного транспорта.

"Автобусы, троллейбусы и трамваи 4, 5, 6 ноября будут работать по графикам воскресенья. Метрополитен 4, 5, 6 ноября будет функционировать по графику работы воскресного дня. Пригородные электропоезда 4 и 5 ноября будут работать по графикам субботы, а 6 ноября - по графикам воскресенья", - говорится в сообщении.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник, учрежденный в 2005 году по инициативе Межрелигиозного совета, посвящен событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.