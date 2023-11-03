Путин поддержал идею создания центра Николая Данилевского в Запорожской области

Как отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, ученый является одним из основателей цивилизационного подхода к исторической науке

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал создание на базе исторического парка "Россия - моя история" в Мелитополе центра русского ученого Николая Данилевского. С соответствующим предложением выступил председатель движения "Мы вместе с Россией", член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов.

"Хочу обратиться с предложением, у нас есть идея создать центр [Николая] Данилевского на базе центра "Россия - моя история", - обратился Рогов к главе государства на его встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Хорошая идея, давайте сделаем это", - ответил Путин.

Рогов напомнил, что Данилевский является одним из основателей цивилизационного подхода к исторической науке, и президент РФ неоднократно его цитировал. "Этот человек в своей книге "Россия и Европа" 150 лет назад описал те события, которые у нас сейчас происходят. Нас 30 лет на южнорусских землях давили, запрещали русский язык, пытались объяснить, что мы не русские люди. По Данилевскому, нас превращали в этнографический материал, из которого можно слепить все, что угодно, и сказать, что ты не русский. Тем не менее мы остались верны и своей памяти, и памяти о своих предках, и прекрасно знаем, что мы русские люди", - подчеркнул член ОП РФ от Запорожской области

Как ранее сообщил ТАСС директор открытого в Мелитополе в конце сентября мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" Андрей Маслов, за время работы его уже посетили более 2,8 тыс. жителей Запорожской области.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный мультимедийный комплекс в РФ. География его площадок простирается через всю страну. История создания мультимедийных парков началась в 2013 году, когда в рамках празднования 400-летия со дня основания династии Романовых подготовили первую временную интерактивную выставку. В экспозициях парка показано более 1 000 лет истории России.