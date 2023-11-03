Путин отметил особый, "своеобразный" стиль многодетных отцов

По мнению президента, "дети - это особое счастье"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что, встречаясь с многодетными семьями, всегда удивляется спокойствию и доброте пап.

"Когда встречаюсь с многодетными семьями, знаете, что бросается в глаза? Чтобы никого не обидеть - мы исходим из того, что мы все хорошие люди, но многодетные семьи, родители отличаются особой добротой", - поделился впечатлениями глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. По его словам, эта доброта видна сразу.

"У мам это понятно, это само собой, а особенно меня папы всегда удивляют, честное слово. И добрые, спокойные, уверенные в себе люди, доброжелательно, мягко относящиеся к своим детям, это какой-то стиль своеобразный у отцов больших многодетных семей", - отметил Путин.

По его мнению, "дети - это особое счастье".